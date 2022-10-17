Производитель снастей из Латвии подал в суд на россиянина

Дело о нарушении авторских прав рассмотрел суд в Орле.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «САЛМО» (SIA «SALMO»), зарегистрированного в Риге, Латвия. Ответчиком выступил индивидуальный предприниматель из Мценска, Орловская область. Речь шла о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации, а именно на товарный знак.

атвийская компания просила о взыскании с орловского ИП сначала 50 тысяч рублей, но потом уменьшила свои требования до 10 тысяч рублей. В судебное заседание истец не явился, хотя был извещен о нем надлежащим образом. Ответчик иск не признал. Не отрицая факта реализации продукции, он просил суд снизить размер компенсации до 5 000 рублей. ИП указал, что имеет небольшой доход от предпринимательской деятельности и несет значительные расходы на оплату арендных, охранных и коммунальных платежей.

Суд установил, что иностранное юрлицо является обладателем исключительных прав на товарный знак «Рыболовные снасти». Данный факт был подтвержден выпиской из международного реестра. Как-то так получилось, что представитель латвийской компании в марте прошлого года посетил торговую точку, расположенную в Мценске. Там он приобрел за 280 рублей некие «рыболовные снасти» с признаками контрафактности. В подтверждение факта покупки товара истцом в суде были представлены кассовый чек и диск с видеосъемкой.

Арбитражный суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о доказанности принадлежности исключительных прав на объект интеллектуальной собственности истцу и нарушении этих прав ответчиком. При вынесении решения он указал, что ни Латвией, ни Российской Федерацией не вводились взаимные либо точечные санкции (ограничительные меры) в части использования объектов интеллектуальной собственности — объектов авторского права, товарных знаков.

Более того, Россия и Латвия на сегодняшний день остаются участниками Бернской конвенции и Мадридского соглашения со всеми правами и обязанностями, не прекращая их действие на своей на территории. В связи с этим односторонний отказ другой стороне в защите прав на интеллектуальную собственность недопустим, а обратная ситуация может свидетельствовать о дополнительной экономической санкции в отношении иностранного государства, в данном случае – истца, то есть Латвии. Поскольку Россия такой санкции не вводила, орловского ИП обязали выплатить иностранцам компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»