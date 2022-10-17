Собирательный портрет кандидата в депутаты создали в Орле

Портрет был создан по мотивам прошедших выборов.

Как уже писал «Орелград», в период с 9 по 11 сентября 2022 года на территории Орловской области в 26 муниципалитетах прошли выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. На них были избраны 73 депутата. Довольно необычным образом итоги этих выборов подвело информационно-аналитическое управление администрации губернатора. Так, ведомство создало собирательные портреты кандидатов в депутаты как в Орле, так и на уровне муниципальных районов. Картина получилась довольно любопытной.

Создатели отталкивались от статистических данных. Согласно им, заявления об участии в выборах подали 267 кандидатов, из них 25 – в Орловский городской Совет народных депутатов. Таким образом, средний конкурс на депутатское кресло превысил 3,5 человека на место. В областной центре, где были замещены четыре мандата, на одно место в среднем претендовали шесть человек. Собирательный портрет кандидата в депутаты Орловского горсовета оказался таким: мужчина с высшим образованием, 35 лет, работающий в сферах производства или образования.

Самые возрастные кандидаты, как подметили в администрации губернатора, баллотировались от КПРФ – их средний возраст составлял 49 лет. По 40 лет в среднем было кандидатам от ЛДПР и «Партии пенсионеров», 36 – от «Единой России», 30 – от партии «Справедливая Россия – За правду!». По роду деятельности картина получилась такая: 24 процента – это представители сферы образования, 28 процентов – производства, 12 процентов – безработные, 8 процентов — пенсионеры.

В целом по области соотношение мужчин и женщин среди кандидатов оказалось равным, средний возраст – 45 лет. При этом средний возраст кандидатов-женщин составил 36 лет. Все имеют высшее образование и заняты в разных сферах деятельности: учитель, звукорежиссер, руководитель благотворительного фонда, самозанятая, инженер. В целом по области только около 25 процентов кандидатов имели высшее образование. Также подсчитано, что 67 процентов кандидатов работали в бюджетных учреждениях (в сфере образования – 34 процента).

«В систему избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов, вошли 29 территориальных избирательных комиссий и 84 участковые избирательные комиссии, — резюмирует информационно-аналитическое управление администрации губернатора. — Всего в организации и проведении выборов было задействовано 1102 члена избирательных комиссий с правом решающего голоса, 415 наблюдателей и 20 представителей СМИ. На 20 избирательных участках использовались технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней. При проведении голосования были приняты меры по обеспечению безопасности участников избирательного процесса в условиях COVID-19 с учетом региональной санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора».

ИА «Орелград»