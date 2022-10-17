В Ливнах зафиксирован рост преступности

Число преступлений за год выросло на пятую часть.

По информации МО МВД РФ «Ливенский», в январе-июне 2022 года в городе Ливны по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 20,8 процента. На 34,6 процента увеличилось количество преступлений против собственности, в числе которых отмечается 27 грабежей. Раскрываемость таких преступлений составила 89,5 процента. Краж всех видов в городе за отчетный период времени было совершено 140, или на 32,1 процента больше, чем год назад. Также увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах.

«Многолетняя динамика демонстрирует рост преступности, который требует постоянных и планомерных усилий по противодействию криминогенным факторам», — к такому выводу пришли в администрации города Ливны. Напомним, что недавно местные власти утвердили новую шестилетнюю муниципальную программу «Профилактика правонарушений». С ее помощью предполагается повысить безопасность граждан от преступных посягательств.

«В целях создания на территории муниципального образования многоуровневой системы профилактики правонарушений имеется необходимость продолжить осуществление мероприятий в рамках программы, которая позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, по пропаганде гражданского правосознания, правовому воспитанию, профилактике правонарушений, а также вовлечению граждан в охрану общественного порядка», — такое витиеватое решение проблемы приведено в паспорте программы.

Также, по мнению местных властей необходима выработка мер стимулирования членов народной дружины и казачьих общин к активному участию в охране общественного порядка. Потребуется и дальнейшее внедрение средств видеонаблюдения за обстановкой на улицах и в других общественных местах, изготовление памяток и других средств наглядного информирования населения города. Органам муниципальной власти и правоохранительным органам рекомендовано уделять пристальное внимание миграционным потокам и оформлению разрешительных документов.

«Требуется активизация работы в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства и формированию толерантного отношения к мигрантам, — считают в администрации райцентра. — Необходима совместная работа органов муниципальной власти, правоохранительных органов с лицами, въезжающими в город из стран ближнего и дальнего зарубежья, по формированию атмосферы, в которой мигранту выгодно соблюдать российское законодательство. Это позволит снизить риски возникновения социальной напряженности, совершения преступлений на этнической почве».

ИА «Орелград»