В Орле из-за пожара в онкодиспансере эвакуировали более 40 человек

17.10.2022 | 10:25 Новости, Происшествия

Пожарные вывели на улицу 37 пациентов и четверых работников.

В воскресенье утром произошла массовая эвакуация людей из загоревшегося здания областного онкологического диспансера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 09.29 поступил сигнал о возгорании в переулке Ипподромный. Во избежание трагедии спасатели сначала эвакуировали людей, а затем начали искать очаг возгорания.

В итоге были эвакуированы четверо работников медучреждения и 37 пациентов. Обошлось без пострадавших. Позже был найден и эпицентр пожара — в одном из кабинетов выгорело кресло на площади два квадратных метров.

ИА «Орелград»

 

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