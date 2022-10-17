В Орле из-за пожара в онкодиспансере эвакуировали более 40 человек

Пожарные вывели на улицу 37 пациентов и четверых работников.

В воскресенье утром произошла массовая эвакуация людей из загоревшегося здания областного онкологического диспансера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 09.29 поступил сигнал о возгорании в переулке Ипподромный. Во избежание трагедии спасатели сначала эвакуировали людей, а затем начали искать очаг возгорания.

В итоге были эвакуированы четверо работников медучреждения и 37 пациентов. Обошлось без пострадавших. Позже был найден и эпицентр пожара — в одном из кабинетов выгорело кресло на площади два квадратных метров.

ИА «Орелград»