Доступ в интернет получили три четверти орловцев

Власти оценили степень цифровизации Орловской области.

Как уже сообщал «Орелград», информационно-аналитическое управление администрации губернатора издало web-журнал, в котором подведены текущие итоги социально-экономического развития Орловской области. Один из разделов посвящен процессам цифровизации региона, которая, как отмечают авторы, в социальной и экономической жизни населения имеет большое значение. В издании подводятся итоги реализации нацпроект «Цифровая экономика», в рамках которого на территории региона социально значимые объекты подключали к сети «Интернет».

«С 2019 по 2021 годы к сети «Интернет» подключен 891 объект в 507 населенных пунктах Орловской области, — сообщает нам статистика. — Построено 573 км межрайонных оптоволоконных сетей. Доступом к высокоскоростному интернету обеспечены 279 образовательных организаций, 164 органа местного самоуправления, 398 фельдшерско-акушерских пункта, 21 учреждение культуры и 21 пожарная часть. В 2021 году доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет, достигла 74,5 процента».

Также сообщается, что операторы мобильной связи продолжают тянуть сети «четвертого поколения», которые доступны уже более чем 80 процентам местного населения. В районах со сложным рельефом местности и низкой плотностью населения операторы продолжают поддерживать и развивать сети в стандарте 2G и 3G. С 2017 года в населенных пунктах Орловщины было построено 188 точек доступа к интернету по технологии Wi-Fi, из них в 2021 году – 114 точек.

«В 2021 году в регионе построены 18 базовых станций мобильной связи 4G, в 2022 году ведется строительство 38 станций, — так описывает ситуацию информационно-аналитическое управление администрации губернатора. — С 2017 года отмечается увеличение количества обращений жителей Орловской области за получением услуг в электронном виде. На 1 августа 2022 года жителями региона направлено свыше 1,1 млн обращений на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде».

ИА «Орелград»