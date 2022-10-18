Губернатор Клычков посетил Ковров и пообщался с орловскими мобилизованными

18.10.2022 | 11:51 Новости, Общество

Мобилизованным орловцам доставлена вторая гуманитарная посылка с Малой Родины.

Губернатор Андрей Клычков снова посетил одну из воинских частей, в которых проходят подготовку военнослужащие, мобилизованные в Орловской области. Об этом советник губернатора Сергей Лежнев.

Клычков посетил Ковров Владимирской области и доставил посылки, собранные жителями Орловщины. Также бойцам были переданы рюкзаки, одежда, обувь, спальные мешки, термобельё, жгуты, наколенники и носки.

«Были ряд обращений от самих ребят и их родственников. Все вопросы обсудили. Настрой у ребят боевой. Обсудили все вопросы, которые были у парней. Об этом губернатор позже сам расскажет. Наши орловские парни передают всем привет», — рассказал Лежнев.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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