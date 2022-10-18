Карантин по АЧС сняли в Шаблыкинском районе

Решение о снятии ограничений принял губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Так, Клычков приказал установить в течение 180 календарных дней после отмены карантина ограничения, предусмотренные пунктом 66 ветеринарных правил. Речь идет о запрете на вывоз и реализацию свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 градусов Цельсия, обеспечивающую ее обеззараживание. Вывозить и продавать их запрещено , за пределы территории зоны наблюдения.

Ограничения продолжат действовать на территории земельного участка, на котором расположен комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса № 17 общества с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск» (Шаблыкинский район, близ населенного пункта Сомово). Там была зарегистрирована вспышка заболевания, теперь, после проведенных ветеринарами мероприятий, это уже бывший эпизоотический очаг по африканской чуме свиней.

Ограничения еще в течение 180 дней будут действовать на территории бывшей угрожаемой зоны, в которую был включен ряд сел и поселок городского типа Шаблыкино, а также на территории бывшей зоны наблюдения в пределах административных границ Шаблыкинского, Сосковского и Дмитровского районов Орловской области. Действие указанных ограничений не распространяется на хозяйства всех форм собственности, отнесенные к III и IV компартментам.

Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области на период действия новых ограничений поручено «осуществлять контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов посредством организации проведения мероприятий по регулированию численности диких кабанов (в части обеспечения снижения численности и миграционной активности диких кабанов до показателя плотности не более 0,25 особи на 1000 га)».

ИА «Орелград»