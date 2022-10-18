Лесное хозяйство Орловской области получит толчок к развитию

Власти региона обновили параметры целевой государственной программы.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Орловской области». Она действует с 2019 года. Поправки носят в основном технический характер. Так, губернатор обновил параметры финансирования. Кстати, всего на реализацию данной программы планируется выделить более полумиллиарда рублей. Кроме того, обновлены цели и задачи. Сами поправки внесены «в целях сохранения ресурсно-экологического потенциала лесов и повышения эффективности исполнения полномочий в области лесных отношений».

Целью госпрограммы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также «обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов». Для достижения цели предполагается создание системы эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики.

Достигнуть задуманного, по мнению властей, позволят увеличение площади лесовосстановления, оснащение профильных учреждений новой техникой и оборудованием, в том числе для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, а также формирование запаса лесных семян. Программой предусмотрено финансирование целого ряда мероприятий, таких как проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос, эксплуатация лесных дорог, противопожарная пропаганда, проведение лесоустройства, межевания и таксации лесов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков, внесение изменений в лесной план Орловской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств и др.

Авторы программы напоминают, что леса – это возобновляемый природный ресурс. Однако сложившаяся высокая степень экологической опасности на территории Орловской области предусматривает постоянное внимание к устойчивому управлению лесными экосистемами. К слову, лесной фонд региона, по данным государственного лесного реестра, составляет 172,5 тысячи га. Покрытые лесом земли занимают 168,9 тысячи га, общий запас насаждений равен 29,97 миллиона кубометров. Леса занимают 8 процентов территории Орловщины и представлены в основном небольшими обособленными лесными участками.

«По территории Орловской области леса распределяются неравномерно, — следует из аналитической справки. — В целом в лесном фонде преобладают твердолиственные лесные насаждения дуба черешчатого (25 процентов площади лесов), чистые и смешанные с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ильмом. Березняки и осинники представлены, соответственно, на 22,2 и 18,5 процентах площади, покрытой лесной растительностью, сосняки и ельники – на 17,2 и 4,1 процентах. В лесном фонде Орловской области, кроме основных лесообразующих древесных пород встречаются интродуценты, к которым отнесены каштан, бархат амурский, орех маньчжурский, орех серый, псевдотсуга».

По целевому назначению леса Орловской области отнесены к защитным лесам. Основным назначением лесов области является выполнение разнообразных природоохранных функций: рекреационные и оздоровительные (леса зеленых зон составляют 30 процентов площади лесов области), почвозащитные и средообразующие (противоэрозионные леса – 59 процентов), водоохранные (нерестоохранные леса – 5 процентов), другие – 6 процентов.

ИА «Орелград»