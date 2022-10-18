Орловцев призвали сообщать о «торговцах смертью»

В Орловской области стартовала очередная антинаркотическая акция.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала в Орловской области. По данным УМВД, она проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. Отметим, что это уже второй в текущем году этап акции, который завершится 28 октября 2022 года.

«Повышенное внимание уделяется предупреждению потребления подростками и молодежью новых видов психоактивных веществ, проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи», — сообщают организаторы. Чиновники администраций и образовательные учреждения традиционно работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. О выявленных фактах противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков они незамедлительно сообщают в органы внутренних дел.

Принять участие в акции может и любой желающий житель региона. Для этого можно позвонить на следующие «телефоны доверия»: УМВД России по Орловской области — (4862) 41-38-56; БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» — (4862) 77-07-03; молодежный телефон доверия — (4862) 44-52-55. Кроме того, всегда можно обратиться в дежурную часть местного отдела полиции. Согласно официальным данным, за 8 месяцев 2022 года в Орловской области сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 328 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе 246 — тяжких и особо тяжких, 120 — совершенных в крупном и 21 — в особо крупном размере. На момент возбуждения уголовных дел сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято 104,7 кг наркотических средств.

ИА «Орелград»