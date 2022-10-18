Орловские депутаты предложили ввести единовременную выплату для мобилизованных

Михаил Вдовин предложил уравнять в правах орловских призывников с военнослужащими из благополучных регионов.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин вместе с коллегами предложили чиновникам ввести единовременные денежные выплаты для военнослужащих, мобилизованных в Орловской области.

В отличие от других регионов, где военные получают выплаты из областных бюджетов, на Орловщине власти сразу открестились от таких перспектив, уверяя жителей в скудности ресурсов. Вероятно, свою роль сыграло непонимание того, сколько именно орловцев будет мобилизовано, что не давало возможности спрогнозировать будущие расходы. Так, по информации «Орелграда», при звонках на горячую линию по мобилизации, работающие там консультанты даже не понимали смысл слов «единовременные выплаты» и на все вопросы зачитывали текст, не имеющий отношения к теме.

Михаил Вдовин предложил устранить неравенство призывников, и его предложение нашло поддержку у коллег по облсовету:

«Предложил Департаменту финансов совместно с областным Советом изыскать возможность такой выплаты. Коллеги из комитета поддержали это предложение. Считаю, что, выполняя государственные задачи, выплаты для мобилизованных не должны отличаться и зависеть от состояния бюджетов субъектов Российской Федерации», — сообщил Вдовин в своем телеграм-канале.

ИА «Орелград»