Орловскую школу № 30 возглавила экс-директриса Белевской школы искусств

Школу почти с 60-летней историей возглавила «варяг».

Елена Владимировна Королькова, ранее возглавлявшая Белевскую детскую школу искусств (Тульская область), стала новым директором орловской школы № 30. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

53-летняя Королькова родилась в Ярославле и получила там педагогическое образование. С 1988 по 2004 годы она работала учителем, воспитателем, старшим воспитателем и заведующей детским садом.

В 2004 году она переехала в Тульскую область, где в управлении образования администрации Белевского района работала методистом, ведущим и главным специалистом, инспектором. С 2016 года возглавляла школу искусств.

Вчера, 17 октября, Елена Королькова была представлена трудовому коллективу в качестве нового директора школы с почти 60-летней историей.

ИА «Орелград»