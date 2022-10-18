Почти 10 миллионов рублей получат молодые предприниматели

Государственная поддержка начинающего бизнеса будет оказана в виде грантов.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области подвел итоги конкурсного отбора по предоставлению грантов. Речь идет о субсидиях из областного бюджета представителям малого и среднего бизнеса, включенным в реестр социальных предпринимателей. Право на гранты также имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

Конкурсный отбор стартовал в августе. Согласно информации департамента, всего на него поступило 26 заявок от молодых предпринимателей и бизнеса, включенного в реестр социальных предпринимателей. Первое заседание прошло 28 сентября, когда было проведено вскрытие конвертов с конкурсной документацией. После проверки было принято решение о допуске 22 заявок на конкурсной отбор. Четыре заявки были отклонены из-за нарушения сроков подачи или неполного пакета представленных документов.

Победители конкурсного отбора были определены несколько дней назад. Специально созданная комиссия оценивала заявки и выставляла баллы в соответствии с ранее утвержденными критериями. В результате был составлен рейтинг всех участников и определен размер грантов. В список вошел 21 победитель, то есть только одна из допущенных к отбору заявок профинансирована не будет. Отметим, что оценка заявок производилась последовательно с учетом даты их регистрации в департаменте. При равенстве общих оценочных баллов заявитель, чья заявка поступила ранее, получил более высокий ранг. Победители получат ранты в размере от 102 до 500 тысяч рублей. Общий объем выделенных средств превышает 9,6 миллиона рублей.

Гранты предоставляются для обеспечения целого ряда расходов: на аренду и ремонт нежилых помещений, оргтехники и оборудования (в том числе инвентаря, мебели), на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный платеж), на технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), на оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения. Средства грантов также можно тратить на оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков и автомобилей), оплату услуг связи и интернета, приобретение программного обеспечения и др.

ИА «Орелград»