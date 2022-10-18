Поисковики до последнего сантиметра обследовали поле танкового боя под Орлом

Подведены итоги межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Первый Воин».

В Орловской области поисковики подвели итоги межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Первый Воин», которая проходила с 23 сентября по 7 октября 2022 года близ села Сергиевское Мценского района проходила. Всего в ней приняли участие 43 человека из Орловской, Московской, Курской и Мурманской областей, Москвы. Краткий отчет опубликован на сайте Поискового движения России. Из него следует, что это была 7-я межрегиональная полевая поисковая экспедиция, посвященная изучению обстоятельств боя 6 октября 1941 года. В он произошел между частями 1-го гвардейского стрелкового корпуса и 2-й танковой армии Гудериана близ села Первый Воин.

«Основной боевой частью наших войск была 4-я танковая бригада под командованием полковника Катукова, впоследствии за этот бой получившей звание 1-й гвардейской танковой бригады, — отмечают поисковики. — В ходе проведения экспедиции было обследованы два поля общей площадью 27 га (всего за сезон 101 га пашни, более 12 га оврага, около 8 га лесного массива, 2 км посадки)».

Обследование проводилось при помощи глубинных металлодетекторов отечественного производства по размеченным квадратам. Таким образом, констатируют поисковики, на данных полях не осталось ни одного квадратного сантиметра необследованной территории. Однако вскоре исследователи сюда вернутся. «Несмотря на выгодное положение на местности данных полей и множества осколков крупных калибров, объектов, представляющих интерес, не выявлено, — сообщают также они. — Весной будут продолжены системные работы на соседних территориях».

Как уже писал «Орелград», 6 октября 2022 года на мемориале танкистам-первогвардейцам в Мценском районе были преданы земле останки восьми героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они были найдены поисковиками. По христианскому обычаю обряд предания земле совершил благочинный церквей Мценского округа протоиерей Владимир Герченов. Завершился митинг возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания в память о героях.

ИА «Орелград»