Проектирование благоустройства «Дворянского гнезда» заморожено

18.10.2022 | 10:30 Новости, Строительство

«С 25.07.2022 разработка ПСД находится в приостановке», — цитирует издание «ОрелТаймс» пресс-службу администрации Орла.

Как пояснили журналистам, для планирования территории нужно заключение лесопатологов, которые определяют подлежащие сносу деревья.

«Тянут с выдачей заключения уже три месяца», — пишет «ОТ».

Отметим, контракт на изготовление проектно-сметной документации должны были исполнить до 1 октября этого года.

Проект должен предусматривать приспособление объекта культурного наследия, каковым и является «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», к современному использованию. Пока на благоустройство предусмотрено 100 млн рублей, выделенных Орлу правительством Москвы. Однако еще в начале года чиновники говорили, что реализацию придется разбить на несколько этапов, чтобы провести полное качественное преображение.

ИА «Орелград»

 

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