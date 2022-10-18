В Ливнах не стали раскрывать итоги проверки детсадов

Аудиторы ограничились скупым перечислением типовых нарушений.

Контрольно-счетная палата города Ливны опубликовала информацию о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. Вопреки сложившейся практике, аудиторы не стали раскрывать детали выявленных нарушений, ограничившись общими фразами. Например, в Мценске подобные отчеты, предающиеся огласке, являются куда более полными, исчерпывающими и открытыми.

Так, в первом случае проверка затронула Центр развития ребенка — детский сад № 22 города Ливны. Аудиторы изучили его работу в 2021 году и в текущем периоде 2022 года. Как следует из отчета КСП, были проверены учредительные и бухгалтерские документы, распорядительные документы, бухгалтерская отчетность и другие документы финансово-хозяйственной деятельности учреждения за указанный период. В результате были выявлены нарушения порядка предоставления информации муниципальным учреждением, ее размещения на официальном сайте в интернете. Были установлены нарушения в сфере закупок и «иные нарушения». По результатам проверки в адрес заведующей ЦРР — детсад №22 направлено представление. Копия акта СКП направлена главе города Ливны и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов.

Во втором случае аудиторы проверили работу Детского сада № 3. Здесь были вскрыты нарушения единого порядка составления и заполнения годовой отчетности. Кроме того, детсад также нарушил правила публикации информации на официальном сайте. Были выявлены нарушения при начислении заработной платы работникам учреждения и нарушения в сфере закупок. Как и в предыдущем случае, подробности не разглашаются, но сообщается, что власти города уже получили копию акта проверки, а заведующей было направлено представление об устранении нарушений.

ИА «Орелград»