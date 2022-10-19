Администрация Орла прокомментировала «страх и риск» на Красном мосту

Фраза замдиректора ООО «Уваровская ПМК-22» Андрея Горевских о реконструкции «на свой страх и риск» вырвана из контекста, уточнили в пресс-службе.

Представитель подрядчика выступил на заседании профильного комитета облсовета. Он пояснил, что идет проверка стоимости ремонта и объема работ. Фактически строители выполняют больше, чем заложено в рабочей документации.

«Имеются незначительные отклонения от проектной документации», — подчеркнули в администрации города, ссылаясь на данные Объединенного муниципального заказчика.

Вопрос в том, что проведенные работы могут быть приняты заказчиком только после повторной госэкспертизы. В этом и заключается «страх и риск» подрядчика.

«Повторное прохождение госэкспертизы не влечёт за собой остановку реконструкции Красного моста», — подчеркнули в горадминистрации.

ИА «Орелград»