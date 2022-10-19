Бюджет орловского ТФОМС вырастет на 315 миллионов

Поправки в бюджет Фонда внесены на рассмотрение и утверждение в облсовет.

Орловский облсовет народных депутатов приступил к обсуждению законопроекта о внесении изменений в Закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Как следует из пояснительной записки, общая сумма доходов бюджета Фонда на 2022 год увеличивается на 315,294 миллиона рублей. Если поправки будут утверждены, текущий бюджет ТФОМС составит 11,149 миллиарда рублей.

Поправки вносятся с учетом прогнозного исполнения бюджета Фонда за 9 месяцев 2022 года и прогноза его ожидаемого исполнения в целом по году. В частности, на сумму 22,896 миллиона рублей увеличиваются штрафы и санкции, а также возмещение ущерба в части иных штрафов, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному страхованию, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 составят 292,398 миллиона рублей. Поступление этих денег предусмотрено в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 789-р, они поступили в бюджет Фонда из средств нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Общий объем расходов бюджета ТФОМС на 2022 год также планируется увеличить на 315,294 миллиона рублей, они составят 11,159 миллиарда. Кроме того, уточняется размер нормированного страхового запаса, формирующегося в составе бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. На 2022 год он составит 1,844 миллиарда рублей.

«Вся сумма дополнительных средств, поступивших в бюджет Фонда из средств нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляется в соответствии с их целевым назначением, — отмечено в законопроекте. — Увеличение доходов в части поступления платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) направляется на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области».

ИА «Орелград»