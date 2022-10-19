Губернатор анонсировал конкурс на восстановление орловского аэропорта

19.10.2022 | 21:45 Новости, Строительство

Глава Орловской области в ходе эфира в соцсетях 19 октября затронул тему введения в строй стратегического объекта.

«Приступили к размещению конкурсных процедур по аэропорту, — сообщил Андрей Клычков. -Также на следующей неделе, после прохождения определенных бюрократических процедур, планируем размещаться по нашему дорогому «титанику».

Заместитель губернатора Орловской области в правительстве по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский также написал в комментариях.

«На этой недели планируем разместиться на проектирование и строительство аэропорта».

Напомним, между Министерством транспорта РФ и правительством Орловской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на реконструкцию аэропорта. Объект вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Отметим, в комментариях к эфиру губернатора орловцы пишут, что аэропорт – «это ошибка». Кроме того, сомневаются в целесообразности больших трат при «нищем бюджете».

ИА «Орелград»

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