Клычков рассказал, что изменится с режимом повышенной готовности

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 19 октября пояснил, какие изменения ждут жителей региона.

Президент принял решение, Совет Федерации поддержал, о введении военного положения, а по сути его легализации, которое было на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Орловская область оказалась в числе регионов второго уровня.

«Наш регион попал в режим повышенной готовности. Высшим должностным лицам предоставлены дополнительные полномочия и обязанности по обеспечению безопасности, — пояснил Андрей Клычков. — В регионе для жителей, можно сказать, ничего не изменится».

Он сообщил, что заседания оперативного штаба и так проводятся еженедельно.

«Мы с марта занимаемся мерами безопасности (открытыми и закрытыми, о которых не стоит говорить) чтобы не допустить каких-либо эксцессов. Пока в регионе мы не видим необходимости введения дополнительных мер по обеспечению безопасности. Решения будут приниматься исходя из текущей ситуации. Прошу спокойно ко всему относиться», — завершил свою речь по теме Андрей Клычков.

ИА «Орелград»