Орловец попросил Путина напомнить, кто такие мужчины

19.10.2022 | 12:04 Новости, СВО

Доброволец из Орла, позывной Декабрь, записал видеообращение к Верховному главнокомандующему из зоны СВО.

Он отметил, что условия идеальные для выполнения задач командования, но есть некоторые проблемы.

«Мы, граждане Российской Федерации, товарищ Президент, просим Вас дома, на работах у мужчин, на заводах и госкорпорациях ввести «курсы мужчин». Которые позволят мужчине в 35 – 40 лет осознавать, что он мужчина, защитник своей Родины. Напомнить им про присягу, про святой долг, которому они присягали, и не плакали.  Потому мы сейчас не можем их воспитывать —  мы выполняем задачи. Я надеюсь, нас услышат и мужчины будут мужчинами».

ИА «Орелград»

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