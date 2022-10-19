Орловец попросил Путина напомнить, кто такие мужчины

Доброволец из Орла, позывной Декабрь, записал видеообращение к Верховному главнокомандующему из зоны СВО.

Он отметил, что условия идеальные для выполнения задач командования, но есть некоторые проблемы.

«Мы, граждане Российской Федерации, товарищ Президент, просим Вас дома, на работах у мужчин, на заводах и госкорпорациях ввести «курсы мужчин». Которые позволят мужчине в 35 – 40 лет осознавать, что он мужчина, защитник своей Родины. Напомнить им про присягу, про святой долг, которому они присягали, и не плакали. Потому мы сейчас не можем их воспитывать — мы выполняем задачи. Я надеюсь, нас услышат и мужчины будут мужчинами».

ИА «Орелград»