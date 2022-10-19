Орловская область снова отправила группу мобилизованных

Автобус был отправлен вчера, сегодня военнослужащие должны начать подготовку.

После некоторого перерыва Орловская область снова сформировала и отправила в учебный центр группу призывников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Телеграм-канале.

«Каждый призывник получил дополнительную экипировку – тактические рюкзаки с полным комплектом одежды, спальных мешков, белья и полезными предметами. Со всеми ребятами и их командирами мы останемся на связи», — уточнил губернатор.

Автобус был отправлен из Орла еще вчера, а сегодня мобилизованные должны приступить к подготовке и боевому слаживанию.

Ранее Клычков сообщил о получении нового задания Министерства обороны. По его словам, оно касалось офицеров и прапорщиков запаса.

ИА «Орелград»