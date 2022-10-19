Под Орлом осудили мужчину, «отмазывавшего» человека от судимости за наркотики

Осужденный получил более миллиона рублей, не имея никакой возможности влиять на следствие.

Житель Орловской области осужден на пять лет лишения свободы за «помощь в смягчении наказания» для родственника своего знакомого, подозревавшегося в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2020 года предприимчивый человек узнал о проблемах знакомой семьи и получил от матери фигуранта дела 200 тысяч рублей за помощь. Разумеется, этих денег оказалось недостаточно, и периодически требовались новые платежи. В общей сложности, мать выплатила 1 млн 100 тыс рублей.

На самом деле, мужчина не только не имел возможности влиять на ход следствия, но и не собирался ничего предпринимать. Поэтому в отношении него было возбуждено дело по статье «мошенничество». Его осудил Болховский районный суд, но осужденный попытался оспорить приговор в Орловском областном суде. Попытка оказалась неудачной, и ему предстоит отбывать пять лет в колонии общего режима.

ИА «Орелград»