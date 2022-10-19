Полтысячи пачек сигарет изъяли и уничтожили на Орловщине

Сигареты были изъяты за их реализацию без национальной маркировки.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело промежуточные итоги контроля за соблюдением требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Иными словами, речь идет о реализации так называемого антитабачного закона. Всего за три квартала 2022 года было проведено 20 различных контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых было проинспектировано около 1000 единиц табачной и никотинсодержещей продукции.

«Из оборота изъято 585 пачек табачной продукции без акцизных марок установленного законодательством Российской Федерации образца, не маркированных средствами идентификации и 52 единицы электронных испарителей, на общую сумму 159,3 тысячи рублей, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора. – По результатам проверок возбуждено 27 административных дел, из которых восемь направлены на рассмотрение в суд. Виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 238 тысячи рублей, по решению суда уничтожено 637 единиц табачной и никотинсодержащей продукции».

Кроме того, управлением было выдано 40 предостережений о соблюдении обязательных требований. Произошло это на основании материалов, поступивших в надзорных орган по подведомственности от полиции. В данном случае речь идет об информации о продавцах иностранной табачной продукции, которая ввозится на таможенную территорию России без маркировки средствами идентификации и без акцизных марок установленного законодательством Российской Федерации образца. Такая продукция, как правило, оформляется «для личного употребления» или как транзитная. Но она может «осесть» и в орловских магазинах.

ИА «Орелград»