Приговор по делу о гибели пассажира после дня рождения признан законным

Свидетельские показания и эксперты подтвердили вину пьяного водителя.

В Орловской области вступил в законную силу приговор суда о ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля. Об этом стало известно после того, как судебная коллегия по уголовным делам Орловского облсуда признала законным и справедливым приговор Верховского районного суда, оглашенный еще летом. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, 32-летний житель поселка Верховье был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.

«Установлено, что в августе 2019 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение правил дорожного движения управлял автомобилем, — уточнили в прокуратуре региона. — По пути следования мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля получил телесные повреждения, от которых скончался». Суд первой инстанции согласился с позицией государственного обвинителя и назначил «пьяному водителю» наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет, отбывать которое он должен в колонии-поселении. Также его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Не согласившись с приговором районного суда, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Он просил приговор отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение. В обоснование жалобы осужденный заявил, что экспертным путем якобы не было проверено соответствие или несоответствие его действий правилам дорожного движения, в частности наличие или отсутствие у него технической возможности выполнить эти требования. Якобы не была установлена общая видимость в направлении движения, допустимая скорость движения транспортного средства…

Областная судебная коллегия повторно изучила мнение экспертов и документы с места ДТП, а также приняла во внимание показания свидетелей. Последние рассказали, что в тот день компания праздновала день рождения. После застолья гости на автомобилях начали разъезжаться по домам. Они потеряли из виду автомобиль осужденного, который позже обнаружили в поле с механическими повреждениями. Именно они нашли недалеко от автомобиля лежавших на земле водителя и пассажира.

Последнего доставили в больницу, но при ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью. В больницу доставили и водителя, у которого было зафиксировано состояние алкогольного опьянения. Эксперты же объяснили суду, что безопасная скорость движения выбирается самим водителем не только для конкретного случая, но и для состояния конкретного транспортного средства и дорожных условий. При этом выбранная скорость должна контролировать траекторию движения. Опрокидывание автомобиля могло произойти только на скорости, превышающей безопасную. Поэтому сам факт того, что машина оказалась в кювете, свидетельствовал в пользу виновности водителя. При вынесении определения областная судебная коллегия оставила наказание без изменений, но исключила из приговора ссылку на показания нескольких свидетелей. Дело в том, что они, как выяснилось, попросту пересказали суду то, что сами услышали от осужденного. Добавим, что апелляционное определение облсуда тоже может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ.

ИА «Орелград»