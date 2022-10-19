СМИ: прохождение экспертизы проекта строительства орловского Титаника переносится на год

Орловские власти не захотели платить 15 миллионов действующему подрядчику и теперь предлагают 35 новому.

Начало достройки многофункционального медицинского центра на Бульваре Победы снова переносится из-за отсутствия проектной документации, прошедшей госэкспертизу. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

По словам журналистов, областные власти снова не смогли сработаться с очередным подрядчиком. Курская компания «ПромПроектСтрой», взявшаяся за разработку проектно-смектной документации, постоянно находила в документах ошибках, что увеличивало фронт работ.

«Оказывается, при строительстве здания ММЦ были применены железобетонные конструкции, предназначенные исключительно для жилищного строительства, а не для промышленного. И, значит, теперь строителям придётся усиливать несущие конструкции из-за угрозы обрушения здания. По сути, подрядчику пришлось заново проектировать здание «Титаника», а не доделывать», — рассказывает «Орелтаймс».

Когда работа все же была выполнена, то ее изменившаяся стоимость была оценена курянами в 15 миллионов вместо запланированных 11,5. Губернатор Клычков не согласился с такой постановкой вопроса и попытался настроить против подрядчика силовиков. Однако, курская фирма не получила и не могла потратить ни копейки бюджетных средств, работая за свой счет. Поэтому претензии к ним неактуальны.

Теперь власти хотят найти нового подрядчика на разработку документацию и готовы заплатить уже 35 миллионов вместо 11,5 или 15. При этом, власти не смог объявить конкурс на выполнение строительных работ, и ситуация возвращается к исходной точке — нужно ждать проектировщика, потом — прохождение экспертизы, потом — выбор строительной организации.

ИА «Орелград»