В облсовете обсудили завышение цен на армейскую экипировку

На рынке торговли военизированными товарами введен особый контроль.

В Орле состоялось заседание профильного комитета по экономике Орловского облсовета. Депутаты обсудили ценовую ситуацию на потребительском рынке Орловской области, особое внимание уделив ситуации с ценами на армейскую и «полувоенную» экипировку. Как отметил председатель комитета Юрий Ревин, речь идет о непродовольственных товарах, необходимые для мобилизованных орловцев, стоимость которых «поднялась в разы».

«Эту ситуацию мы проанализировали, — цитирует пресс-служба облсовета представителя департамента промышленности и торговли Орловской области Виолетту Кочергину. — С началом мобилизации имеющиеся запасы по организациям торговли были выбраны. Стоит отметить, что на территории нашего региона производство товаров армейского назначения осуществляет лишь несколько хозяйствующих субъектов. Они не крупные и у них на складах не было большого объема запасов. И таким образом, цены изменились не у магазинов, а у поставщиков в связи с резким ростом спроса. Для мобилизованных в Орловской области мы искали товары по всей стране. Ситуация осложняется еще и тем, что товаропроизводители требуют предоплату».

По данному вопросу также выступил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области Андрей Кирьянов. Он отметил, что сотрудники ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры провели анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. Результаты показали, что «что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров».

«По результатам совместных проверок по фактам выявленных нарушений организациям розничной торговли выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации, — сообщает пресс-служба Орловского УФАС. — Кроме того, по информации, предоставленной в службу «Военторгом», организация рекомендовала дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15 процентов».

В антимонопольной службе добавили, что в соответствии с распоряжениями правительства страны AO «Военторг» определено единственным исполнителем услуг для нужд Минобороны, МЧС и Генеральной прокуратуры. В рамках указанных распоряжений заключены соответствующие государственные контакты. Что касается розничной торговли, то ею в регионах занимаются дочерние компании военторга.

«ФАС России продолжит совместно с органами прокуратуры контролировать соблюдение антимонопольного законодательства на указанных рынках. При выявлении нарушений ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — подытожил Андрей Кирьянов.

ИА «Орелград»