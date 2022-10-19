В Орловской области введен уровень повышенной готовности

Региональные власти будут обязаны повысить меры безопасности.

Указом Президента России Владимира Путина на территории Орловской области введен уровень повышенной готовности. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Такая же мера принята во многих других регионах Центрального и Южного федеральных округов. Теперь высшие должностные лица региона будут должны:

усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

ограничить движения транспортных средств и осуществлять их досмотр;

ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Отметим, что в некоторых их соседних регионов приняты более серьезные меры безопасности. Так, средний уровень реагирования введен на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Максимальный уровень реагирования, равно как и территориальная оборона, введены на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

ИА «Орелград»