В Орловской области введен уровень повышенной готовности

19.10.2022 | 15:38 Важное, Новости, СВО

Региональные власти будут обязаны повысить меры безопасности.

Указом Президента России Владимира Путина на территории Орловской области введен уровень повышенной готовности. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Такая же мера принята во многих других регионах Центрального и Южного федеральных округов. Теперь высшие должностные лица региона будут должны:

  • усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • ограничить движения транспортных средств и осуществлять их досмотр;
  • ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Отметим, что в некоторых их соседних регионов приняты более серьезные меры безопасности. Так, средний уровень реагирования введен на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Максимальный уровень реагирования, равно как и территориальная оборона, введены на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования