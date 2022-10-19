В орловской школе на Зеленина к концу октября может быть завершена внешняя отделка

Несмотря на проблемы с законом, подрядчик активно продолжает строительство крупнейшей в Орле школы.

Компания «Техспецкомплект», строящая в Зареченском микрорайоне крупнейшую школу Орла, планирует к к концу октября завершить внешнюю отделку здания. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В настоящее время на объекте находится более 300 рабочих. К завершению идет обустройство кровли, также монтируются оконные блоки. Скоро на стройку привезут противопожарные витражи и двери. Продолжаются работы и со спортивными объектами:

«Пока позволяет погода, наращиваются темпы по горизонтальной планировке. Полностью прорезинены и закрыты ограждением баскетбольная и волейбольная площадки. На 100% готовы три игровые площадки, на них установлено игровое оборудование. Четвёртую площадку планируется прорезинить вторым слоем на этой неделе. Следующие на очереди – беговые дорожки. Их перекроют в два слоя – сперва асфальт, а затем резинокорт», — рассказали в мэрии.

После окончания внешних работ, уже вне зависимости от погодных условий, рабочие смогут перейти внутрь здания.

ИА «Орелград»