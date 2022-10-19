В УФСИН рассказали о запрещенных предметах и побегах

Итоги деятельности за 9 месяцев 2022 года подвели на заседании коллегии.

Как сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в ведомстве состоялась коллегия, участники которой обсудили итоги деятельности за три квартала текущего года. С докладами по направлениям деятельности выступили заместители начальника УФСИН. В частности, были заслушаны показатели оперативно-служебной деятельности. Отмечено, что за отчетный период времени в исправительных учреждениях и подразделениях УФСИН были обеспечены законность и правопорядок.

«Не допущено массовых беспорядков и других групповых эксцессов, побегов осужденных из-под охраны, надзора и при конвоировании, — следует из официальной информации. – Оперативными аппаратами и подразделениями безопасности проводился комплекс мероприятий по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов, в результате которого при попытке передачи было изъято 36 средств мобильной связи и 164 колюще-режущих предмета. Задержано за попытку передачи запрещенных предметов 16 граждан, 12 привлечены к административной ответственности, в отношении четырех материалы направлены в суд».

Добавим, что среднесписочная численность так называемого спецконтингента по состоянию на 1 октября 2022 года составила 3433 человека при лимите наполнения 4810 мест. Среднесписочная численность лиц, отбывающих наказание в подведомственных подразделениях УФСИН, в аналогичном периоде прошлого года составляла 3664 осужденных. Кроме того, за 9 месяцев 2022 года по учетам Уголовно-исполнительной инспекции прошло в общей сложности 2873 осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

ИА «Орелград»