Власти подвели итоги второго конкурса для общественников

Полтора десятка общественных организаций получат крупные субсидии.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала итоги очередного конкурса на предоставление грантов. Речь идет о субсидиях из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества в 2022 году. Отметим, что это был уже второй в этом году конкурс, проведенный по исполнение апрельского распоряжения правительства Орловской области. Итоги первого конкурса были объявлены летом, в список победителей тогда попали 40 некоммерческих организаций.

Победителями второго конкурса были признаны 13 организаций, которые получат крупные субсидии на реализацию конкретных проектов. Кстати, предельный размер гранта составляет 500 тысяч рублей. Надо отметить, что несколько организаций получат сумму, очень близкую к пределу. Например, около 498 тысяч рублей предусмотрено для Федерации гандбола Орловской области на проект «Россия – Мир – Гандбол!». Военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны» получит 499,9 тысячи на проект организации полевого учебного поискового центра.

По условиям, получатели грантов обязаны провести в рамках своих проектов не менее двух мероприятий с количеством участников не менее 50 человек. Кроме того, эти мероприятия должны получить освещение в СМИ или хотя бы в социальных сетях. Впрочем, для каждого отдельного получателя значение конкретного результата предоставления субсидии устанавливается персональным соглашением с областными властями.

Конкурс проводился на электронной площадке. Некоммерческие неправительственные организации, претендующие на гранты, должны были доказать свое соответствие ряду требований. Например, по условиям они не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов. Кроме того, соискателям надо было представить справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

ИА «Орелград»