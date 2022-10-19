Ярмарочные торговцы не спешат заводить кассы

Лишь пятая часть торговцев приобрела кассовое оборудование.

Орловская областная налоговая служба обнародовала текущие данные мероприятий по соблюдению правил применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В пресс-службе регионального управления ФНС России подчеркнули, что подобные мероприятия проводятся на постоянной основе. Особое внимание при этом уделяется ситуации на рынках и ярмарках. Торговцы должны пользоваться кассовым оборудованием. Это необходимо по целому ряду причин, в том числе для пресечения нелегального оборота товаров.

Согласно озвученным данным, основанным на итогах инвентаризации так называемых торговых пространств, по состоянию на ярмарках и организованных местах торговли Орловской области зарегистрировано более тысячи налогоплательщиков. Однако на сегодняшний день лишь только 218 из них «на 329 объектах осуществления торговли» зарегистрировали и используют контрольно-кассовую технику. Кстати, рядовые орловцы могут сами сообщать в компетентные органы о торговцах, обходящихся без касс.

«Кассовый чек зачастую является единственной гарантией прав потребителя, — напоминают в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. — Современные онлайн-кассы в режиме реального времени передают информацию о покупке в базу данных налоговых органов, что позволяет отслеживать денежных потоки и сокращает их теневой оборот».

Налоговики напоминают о существовании бесплатного мобильного приложения «Проверка чеков ФНС России». Как ясно уже из его названия, это приложение позволяет просто и быстро проверять чеки по QR-коду на достоверность. После такой проверки любой покупатель может сообщить налоговикам о поддельном чеке или подать жалобу в случае, если в чеке указаны недостоверные сведения, например, неправильная сумма. «Помимо функции гражданского контроля приложение позволяет вести собственный электронный семейный бюджет, отслеживая расходы на покупки и сохранять отсканированные чеки», — говорят в УФНС.

ИА «Орелград»