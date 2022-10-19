Замена рухнувшей крыши Болховского техникума обойдется в полтора миллиона

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

Замена обрушившейся крыши в болховском филиале техникума агробизнеса и сервиса обойдется бюджету в полтора миллиона рублей. Это следует из распоряжения правительства Орловской области от 14 октября, подписанного губернатором Андреем Клычковым.

Напомним, 13 августа в спортивном зале болховского филиала техникума агробизнеса рухнула крыша. Происшествие обошлось без жертв, но вызвало широкий общественный резонанс. Причиной обрушения стало легкомысленное отношение к осмотру объекту — он происходил визуально, без изучения конструктивных составляющих. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Упомянутые полтора миллиона будут выделены из резервного фонда правительства Орловской области.

ИА «Орелград»