Замена рухнувшей крыши Болховского техникума обойдется в полтора миллиона

19.10.2022 | 11:27 Новости, Происшествия

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

Замена обрушившейся крыши в болховском филиале техникума агробизнеса и сервиса обойдется бюджету в полтора миллиона рублей. Это следует из распоряжения правительства Орловской области от 14 октября, подписанного губернатором Андреем Клычковым.

Напомним, 13 августа в спортивном зале болховского филиала техникума агробизнеса рухнула крыша. Происшествие обошлось без жертв, но вызвало широкий общественный резонанс. Причиной обрушения стало легкомысленное отношение к осмотру объекту — он происходил визуально, без изучения конструктивных составляющих. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Упомянутые полтора миллиона будут выделены из резервного фонда правительства Орловской области.

ИА «Орелград»

 

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