Активы орловской хлебной базы выставили на публичные торги

Предприятие повторно попытаются продать хотя бы за 540 миллионов рублей.

В Орловской области на торги посредством публичного предложения выставлен имущественный комплекс обанкротившегося АО «Орловская хлебная база №36». Об этом сообщает федеральное издание «Коммерсант». Оно напоминает, что это уже не первая попытка продать активы предприятия, которое молва связывает с громкими скандалами. Как напоминает «Коммерсант», оно известно историей о хищении десятков тысяч тонн зерна «Объединенной зерновой компании» и других контрагентов, а также покровительством со стороны экс-начальника областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Федора Козина, который год назад получил 11 лет колонии строгого режима за коррупцию.

«Изначально стоимость лота составляла 600,6 миллиона рублей, но также никого не заинтересовало, — напоминают наши коллеги. — На повторные торги в форме открытого аукциона со стартовой ценой 540,5 миллиона рублей также не было подано ни одной заявки, сообщал организатор торгов».

На этот раз все основные активы предприятия выставляются на продажу единым лотом. В него будут включены 60 зданий, производственных помещений и земельных участков, промышленное оборудование и офисная техника. Стартовая цена пока находится на уровне предыдущих торгов, то есть она составляет 540,5 миллиона рублей. Однако изменится процедура проведения торгов. Это будет так называемая игра на понижение – цена лота будет снижаться каждые семь дней, пока не появятся покупатели или пока она не достигнет установленного минимального порога в 216 миллионов рублей. Время у потенциальных покупателей есть – заявки принимаются до 16 января 2023 года.

ИА «Орелград»