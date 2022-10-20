Для пациентов больницы в Орле завезли фальшивый творог

20.10.2022 | 13:05 Новости, Происшествия

Продукт питания содержал опасную для здоровья микробную трансглутаминазу.

Фото Управления ветеринарии Орловской области

О вопиющем нарушении сообщило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Оно было выявлено в рамках планового пищевого мониторинга. В одной из орловских больниц в рутинном режиме были отобраны пробы продуктов питания для дальнейшего их исследования в лаборатории. В частности, в учреждении здравоохранения были отобраны пробы творога «Свеженка», произведенного в Орловской области.

Они были исследованы специалистами ФГБУ ВНИИЗЖ. В ходе лабораторных испытаний установлено несоответствие продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и «О безопасности молока и молочной продукции».

«В частности, в образцах пищевой продукции обнаружено наличие массовой доли микробной трансглутаминазы (при нормативном значении — не допускается), а также уменьшенное количество массовой доли белка 11,42 процента (в норме – не менее 16), — сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Вышеуказанные факты свидетельствуют о производстве удешевленной фальсифицированной молочной продукции».

Сообщается, что по итогам проверки производителю опасной продукции было выдано требование о прекращении нарушения, а также прекращено действие декларации о соответствии, что, по сути, означает запрет на выпуск и продажу указанного творога. Кроме того, информация о выявлении в больнице некачественной продукции направлена в прокуратуру Орловской области. Дополнительно написаны информационные письма в адреса владельца и поставщика продукции.

ИА «Орелград»

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