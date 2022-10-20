График работы уличного освещения введен в Ливнах

Во втором по величине городе Орловской области Ливнах введен следующий график включения и отключения уличного освещения.

В вечернее время — с 18:00 до 1:30, в утренние часы — с 6:00 до 6:30. Включение-отключение каскадов наружного освещения также выполняется по графику — 3-4 раза в месяц. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города. Местные чиновники пишут, что периодически от жителей Ливен поступают обращения, «связанные с недостаточным стационарным освещением или несвоевременным включением-отключением каскадов наружного освещения в городе».

Между тем, в райцентре действует муниципальная программа обеспечения безопасности дорожного движения. В ее рамках предусмотрены мероприятия по техническому обслуживанию элементов и объектов электросетевого комплекса наружного освещения. Кроме того, по линии данной программы финансируется оплата счетов за потребленную электроэнергию. По данным мэрии Ливен, в 2022 года на указанные цели предусмотрено выделение из бюджета города 16,7 миллиона рублей. Всего на территории райцентра установлено 2870 светильников.

«В рамках энергосервисных контрактов, заключенных в 2018 и 2021 годах, было установлено 802 светодиодных светильника, — уточнили в администрации города. — Их обслуживание и ремонт осуществляется ООО «Орловский энергосбыт». Один раз в месяц сотрудниками управления ЖКХ администрации города осуществляется объезд улиц города с целью мониторинга работы светильников по энергосервисным контрактам. Кроме того, анализируются заявки и обращения жителей города, поступившие в администрацию города Ливны».

В мэрии также отметили, что все обращения горожан по вопросам замены светильников уличного освещения перенаправляются для исполнения в обслуживающую организацию и ежедневно обсуждаются с подрядчиком. Замена неработающих светильников уличного освещения обычно занимает от трех до пяти дней. В мэрии даже подсчитали, что в городе ежемесячно в среднем заменяется до 20 светильников.

«Светодиодные светильники устанавливались на территории города в рамках проведения комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, — добавили в мэрии. — Гарантийный срок на элементы уличного освещения составляет 5 лет. Управлением жилищно-коммунального хозяйства также ведется работа с подрядными организациями по ремонту и замене неисправных светильников уличного освещения в рамках гарантийных обязательств. В период 2022 года в результате выполнения работ по ремонту дорожного покрытия на отремонтированных участках автодорог города заменено 116 светильников».

ИА «Орелград»