Орловский бизнес-омбудсмен оценил жизнь в колонии

Евгений Лыкин посетил исправительную колонию общего режима в Нарышкино.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Инны Бобкиной посетил исправительную колонию №5 общего режима, расположенную в поселке Нарышкино Урицкого района. Краткий отчет о визите опубликован на официальном сайте правозащитника, который провел в режимном учреждении прием осужденных по личным вопросам.

«Основная цель посещения бизнес-омбудсменом учреждений уголовно-исполнительной системы области – ознакомление с условиями содержания и защита законных прав осужденных, ранее занимавшихся предпринимательской деятельностью, — сообщается в опубликованной информации. — В сопровождении Инны Бобкиной и руководства учреждения уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин посетил медицинскую часть, столовую, помещения общеобразовательной школы».

Правозащитнику рассказали о медицинском и тыловом обеспечении, а также о трудовой занятости спецконтингента. В завершение своего визита Лыкин поговорил с осужденными, записавшимися к нему на прием, дав им «аргументированные ответы с разъяснениями норм действующего законодательства». Отмечается, что нарушений законодательства и прав предпринимателей в ходе визита в исправительную колонию выявлено не было.

По данным регионального УФСИН, исправительная колония №5 общего режима с участком строгого предназначена для осужденных-мужчин, впервые осужденных к лишению свободы. Лимит ее наполнения составляет 1201 место, из которых общий режим составляет 501 место, участок строгого режима — 692 места. Нормы жилой площади в учреждении соблюдаются, как уверяют в силовом ведомстве, организовано трехразовое горячее питание осужденных. В учреждении работает банно-прачечный комбинат.

Для осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях, созданы улучшенные условия: комнаты воспитательной работы оборудованы мягкой мебелью и DVD, созданы «живые уголки», установлены душевые кабины. На облегченных условиях отбывает наказание 28 процентов осужденных, на обычных – 69 процентов, на строгих – 3 процента. На производственном объекте учреждения осужденные трудятся в швейном, механическом и деревообрабатывающем цехах, а также в цехе по производству силикатного красного кирпича. Основным направлением деятельности является швейное производство. В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие исковые задолженности.

В учреждении имеется медицинская часть, стационар на 15 коек, 2 бокса для инфекционных больных. При необходимости осужденные направляются на лечение в ЦРБ поселка Нарышкино и лечебные учреждения Орла, а также в медицинские учреждения УИС. Колонию регулярно посещают представители общественных организаций, уполномоченный по правам человека и др.

ИА «Орелград»