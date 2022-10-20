Вице-спикер орловского горсовета Владимир Строев отправится на фронт

Племянник Егора Семеновича Строева примет участие в СВО.

Владимир Строев, зампред горсовета и племянник экс-губернатора Орловской области Егора Семеновича Строева, примет участие в Специальной военной операции.

Об этом своим коллегам рассказал сам депутат. Это случилось сегодня, 20 октября, на внеочередной сессии горсовета.

Сам Строев в свое время рассказывал, что в 1992 году окончил Орловское высшее военное командное училище связи и пять лет служил в Федеральном Агентстве Правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации.

По сообщению издания «Орловские новости», в зоне проведения спецоперации на Украине Строев будет служить в должности замкомандира полка по связи.

ИА «Орелград»