Вице-спикер орловского горсовета Владимир Строев отправится на фронт

20.10.2022 | 11:27 Новости, Политика, СВО

Племянник Егора Семеновича Строева примет участие в СВО.

Владимир Строев, зампред горсовета и племянник экс-губернатора Орловской области Егора Семеновича Строева, примет участие в Специальной военной операции.

Об этом своим коллегам рассказал сам депутат. Это случилось сегодня, 20 октября, на внеочередной сессии горсовета.

Сам Строев в свое время рассказывал, что в 1992 году окончил Орловское высшее военное командное училище связи и пять лет служил в Федеральном Агентстве Правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации.

По сообщению издания «Орловские новости», в зоне проведения спецоперации на Украине Строев будет служить в должности замкомандира полка по связи.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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