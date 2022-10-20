Под Орлом столкнулись грузовик и три автомобиля

Пострадал водитель одного из легковых автомобилей.

Вчера днем на трассе «Орел — Брянск» столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 14.10 большегруз «Рено» с полуприцепом «Шпитцер» ехал в сторону Орла и въехал в «Лада Ларгус», двигавшийся впереди попутно. После этого «Ларгус» столкнулся с автомобилями ВАЗ 21130 и «Мицубиси Аэтлэндер», которые также ехали впереди в попутном направлении.

45-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил травмы.

ИА «Орелград»