Под Орлом столкнулись грузовик и три автомобиля

20.10.2022 | 11:52 Новости, Происшествия

Пострадал водитель одного из легковых автомобилей.

Вчера днем на трассе «Орел — Брянск» столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 14.10 большегруз «Рено» с полуприцепом «Шпитцер» ехал в сторону Орла и въехал в «Лада Ларгус», двигавшийся впереди попутно. После этого «Ларгус» столкнулся с автомобилями ВАЗ 21130 и «Мицубиси Аэтлэндер», которые также ехали впереди в попутном направлении.

45-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил травмы.

ИА «Орелград»

 

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