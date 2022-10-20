Подозрительные сибиряки получили контракт на ремонт в Орле

Подведены итоги электронного аукциона на проведение работ по капремонту крыши здания БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг».

Из восьми претендентов наиболее выгодное предложение сделало ООО СК «Сибкомфорт». Цена контракта — 2 846 266 рублей 95 копеек, что ниже начальной почти на миллион. Предусмотрен аванс в размере 30%. Работы необходимо завершить до 30 декабря 2022 года.

Ремонт здания техникума анонсировал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях в июле. Тогда он говорил, что ремонт кровли обойдется в 7,1 млн рублей.

«Центр города, 850 студентов, 100 педагогов. Здание 20 лет стояло без ремонта», — отметил глава региона.

По данным kartoteka.ru, ООО СК «Сибкомфорт» зарегистрировано в Красноярске в 2016 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и директор – Александр Косаркин. Чистая прибыль компании в 2021 году – 15 тысяч рублей.

Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск о взыскании с компании 4 005 000 рублей. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» пытается взыскать сумму, выплаченную по гарантии. Кроме того, в 2022 году рассматриваются или вынесены решения еще по восьми делам на общую сумму больше миллиона. Так, ООО «ИнТехно» взыскало 0,67 млн задолженности по договору поставки, АО «Сатурн Строймаркет Красноярск» — 0,23 млн рублей.

ИА «Орелград»