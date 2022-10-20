Судебные приставы ходят по орловским школам и описывают имущество

Кредиторская задолженность областного центра приближается к миллиарду рублей.

Практически во всех орловских учреждениях образования и культуры заблокированы банковские счета, в некоторых школах судебные приставы описывают имущество. Об этом рассказал зампред горсовета Владимир Негин на на комитете облсовета по бюджету, финансам и налогам.

В настоящее время кредиторская задолженность Орла приближается к миллиарду рублей, и большая часть этой суммы приходится на социальную сферу. По словам Негина, мэрия хотела бы решить эту проблему за счет перераспределения НДФЛ, однако губернатор Андрей Клычков эту инициативу отверг.

Ожидается, что финансовое положение города и возможные пути выхода из кризиса областные депутаты обсудят на ближайшей сессии.

ДОПОЛНЕНИЕ.

В пресс-службе городской администрации «Орелграду» сообщили, что информация о судебных приставах, описывающих школьное имущество, не соответствует действительности. В настоящее время в детском саду №47 наложен запрет судебными приставами на регистрацию недвижимого имущества и земельного участка, но не более того.

Если говорить конкретно об учреждениях образования, то кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2022 г. составляла 450,0 млн рублей.

ИА «Орелград»