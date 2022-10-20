В Орле водитель-экспедитор подвергся разбойному нападению

20.10.2022 | 17:12 Закон и порядок, Новости

Потерпевший получил удар по голове, а злоумышленники забрали коробку с заказами и скрылись.

Водитель-экспедитор, работающий с пунктом выдачи заказов интернет-магазина, стал жертвой разбойного нападения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

О преступлении стало известно благодаря медицинским работникам. Они позвонили в полицию и рассказали о поступлении в медицинское учреждение мужчины с телесными повреждениями.

Потерпевший рассказал, что получил по голове около пункта выдачи товаров. Нападавших было двое и они забрали коробку с заказами. К счастью, экспедитор смог запомнить приметы злоумышленников.

Преступление было быстро раскрыто. Подозреваются мужчины 27 и 28 лет. Дома у одного из них уже изъята коробка с похищенным.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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