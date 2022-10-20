В Орловской области население спросят о работе чиновников

Проведение социологического опроса будет оплачено за счет казны региона.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на оказание услуг по организации и проведению социологического исследования в Орловском муниципальном округе, а также во всех городах и районах региона. Подобные опросы проводятся ежегодно. Их результаты учитываются осенью при подведении итогов оценки эффективности работы местных властей. Ежегодно признанные наиболее эффективными муниципальные образования получают финансовые бонусы из областного бюджета.

Официально цель проведения опросов: системный анализ состояния и тенденций развития местного самоуправления на территории муниципального, городских округов и муниципальных районов Орловской области. Победителю тендера четко укажут сферы, в которых деятельность органов местного самоуправления будет являться предметом оценки. Объектом социологического исследования станут граждане в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающие в Орловской области. На территории муниципальных районов опрос проводится в их административных центрах и не менее чем в двух сельских поселениях, на территории Ливенского и Мценского районов — не менее чем в трех поселениях, на территории Орловского муниципального округа — не менее чем в трех населенных пунктах, расположенных на территории различных сельсоветов.

Исполнитель сам формирует программу социологических исследований, но базироваться он обязан на исходных данных департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, представленных на каждый этап опроса. Соответственно, и сами опросы населения будут проводиться по графику в соответствии с программой социологических исследований, сформированной отдельно на каждый этап. Учитывая заметную разницу в численности населения городов и районов, рейтинг будет формироваться с учетом использования корректирующих коэффициентов.

Проведение опросов будет оплачено из областной казны. Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 657,5 тысячи рублей. Это будут «личные формализованные интервью жителей Орловской области методом уличного опроса и телефонного опроса». Объем выборки: город Орел – не менее 1000 человек; города Ливны и Мценск, Орловский муниципальный округ – не менее 400 человек в каждом; остальные муниципальные районы – не менее 100 человек в каждом. Общий объем выборки должен составить не менее 4500 респондентов, постоянно проживающих в регионе. Предусмотрена выборка по полу, возрасту, соотношению городских и сельских жителей.

ИА «Орелград»