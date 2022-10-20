В Орловской области за сдачу оружия предложили хорошие деньги

Жителям региона уже выплачено за оружие более 160 тысяч рублей.

Управление МВД напомнило жителям Орловской области, что за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия можно получить хорошее денежное вознаграждение. Еще в 2013 году правительство региона установило не только правила приема такого оружия, но и расценки на него. Эти «тарифы» являются фиксированными, но периодически пересматриваются правительством Орловской области в сторону повышения. Согласно текущим расценкам, например, за добровольно сданное боевое ручное стрелковое оружие можно получить 15 000 рублей за одну единицу. Столько же можно выручить за ручное реактивное оружие и гранатометы.

Охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, оценены в 10 000 рублей за единицу; охотничье пневматическое, огнестрельное гладкоствольное, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения стоят 8000 рублей за штуку. По 5000 рублей заплатят за газовые револьверы, пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, по 2000 рублей – за самодельное огнестрельное оружие. Взрывчатые вещества, кроме пороха, оцениваются в 15 000 рублей за 1 кг.

«Кроме этого, предусмотрено вознаграждение за добровольно сданные детонаторы, порох, боеприпасы к гладкоствольному и оружию с нарезным стволом, основные части огнестрельного оружия, — напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области. — По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств граждане могут обращаться в дежурные части территориальных органов УМВД области».

Кроме того, оружия у населения принимают сотрудники регионального Управления Росгвардии. По данным этого ведомства, с начала года жители Орловской области добровольно принесли и сдали в подразделения лицензионно-разрешительной работы 30 единиц незарегистрированного оружия. Общая сумма выплаченного им денежного вознаграждения на начало октября превысила 170 тысяч рублей. Последний такой случай произошел в поселке Кромы, житель которого сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-16», изготовленное промышленным способом, и несколько боеприпасов. Он пояснил правоохранителям, что нашел ружье с патронами в нежилом доме, расположенном в одном из населенных пунктов Кромского района.

ИА «Орелград»