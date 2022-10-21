На Орловщине за решеткой оказалось почти 1000 наркодельцов

Преступники были осуждены судами и отбывают наказания.

УФСИН России по Орловской области подвело итоги своей деятельности за 9 месяцев 2022 года. Результаты были озвучены на заседании ведомственной коллегии. Как сообщила пресс-служба УФСИН, среднесписочная численность лиц, отбывающих наказание в подведомственных подразделениях, составила за отчетный период времени 3433 осужденных (годом ранее было 3664). Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 941 человек.

«За убийства осуждены 537 человек, за кражи – 446, — уточнили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. — 1278 осужденных отбывает наказание сроком до 5 лет, 983 — сроком от 5 до 10 лет, 550 — свыше 10 лет. Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2249 осужденных) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 83 осужденных — старше 60 лет».

В состав уголовно-исполнительной системы Орловской области входят пять исправительных колоний: женская колония общего режима в поселке Шахово Кромского района, мужская колония строгого режима в городе Ливны, мужская колония общего режима с участком строгого режима в поселке Нарышкино Урицкого района, колония-поселение в городе Мценске и колония-поселение в поселке Шахово Кромского района. Также в Орле имеется следственный изолятор и отдел охраны ОПБСТИН.

«В учреждениях области созданы надлежащие условия для отбывания наказания, обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту, — следует из официальных данных. — Фактическая средняя норма жилой площади в расчете на одного человека соответствует требованиям действующего законодательства. Санитарно-эпидемиологическое состояние помещений (камер, комнат общежитий, подсобных помещений), предназначенных для размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, контролируется ведомственной санитарно-эпидемиологической службой».

ИА «Орелград»