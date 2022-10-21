Орловская прокуратура заподозрила чиновников в попытке преднамеренного банкротства ТТП

В Следственный комитет направлены материалы для возбуждения дела по статье «злоупотребление полномочиями».

Областная прокуратура заподозрила чиновников в попытке преднамеренного доведения до банкротства МУП ТТП. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В январе 2021 года предприятие заключило договор лизинга, который обязывал производить ежемесячные платежи в размере 1,6 млн рублей. При этом, ТТП уже имело крупную кредиторскую задолженность. По мнению прокуратуры, сделка была проведена, несмотря на отсутствие финансовой возможности проводить платежи.

Соответствующие материалы уже переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями.

Напомним, ранее уже был возбужден ряд дел, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью МУП ТТП. Два из них — по статье «присвоение или растрата», одно — о мошенничестве и еще одно — о превышении должностных полномочий.

ИА «Орелград»