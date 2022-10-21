Орловское УФСИН проверит главный инспектор

В рамках инспектирования будет проведен личный прием граждан.

В УФСИН России по Орловской области началось его плановое инспектирование комиссией ФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Комиссию возглавляет главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Сергей Панфилов. В рамках инспектирования 28 октября с 16.00 до 18.00 он проведет прием граждан по личным вопросам.

«Прием состоится в административном здании УФСИН по адресу: г. Орел, ул. Кромское шоссе, д.6, — уточнили в ведомстве. — Предварительная запись осуществляется по телефону: (4862) 77- 54-78 в рабочие дни с 10.00 до 17.00». Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Орловской области такова. По состоянию на 1 октября 2022 года в учреждениях УФСИН содержалось 3319 человек, в том числе: в трех исправительных колониях отбывало наказание 2310 человек; в двух колониях-поселениях отбывало наказание 383 человек; в следственном изоляторе содержалось 626 человек.

В состав УФСИН также входят ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция и 12 ее филиалов, в том числе 7 межмуниципальных. В них на учете состоят осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Кроме того, при колонии-поселении №3 действует участок, функционирующий как исправительный центр, с лимитом наполнения 45 осужденных. Аналогичный участок с лимитом наполнения 55 осужденных действует в колонии-поселении №7. Также в систему входят пять центров трудовой адаптации осужденных.

Штатная численность персонала УФСИН России по Орловской области, финансируемого из средств федерального бюджета, составляет 2080 человек, в том числе начальствующий состав – 1541 человек и 539 человек гражданского персонала. На днях ведомство провело коллегию, на которой заслушало итоги своей работы за 9 месяцев текущего года. Из докладов следовало, что «в исправительных учреждениях и подразделениях УФСИН обеспечены законность и правопорядок. Не допущено массовых беспорядков и других групповых эксцессов, побегов осужденных из-под охраны, надзора и при конвоировании».

ИА «Орелград»