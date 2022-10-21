Под Орлом неизвестный водитель сбил насмерть человека и скрылся

21.10.2022 | 12:17 Новости, Происшествия

Погибшие двигался вдоль проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

Вчера вечером на трассе «Орел — Тамбов» неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 18.50 водитель ехал со стороны Ливен в районе 89-го километра трассы сбил человека, который шел вдоль проезжей части по полосе движения транспортных средств. При этом, на одежде пешехода не было световозрваращющих элементов.

Мужчина скончался на месте происшествия до бригады скорой помощи. Ему было 43 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования