Под Орлом неизвестный водитель сбил насмерть человека и скрылся

Погибшие двигался вдоль проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

Вчера вечером на трассе «Орел — Тамбов» неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 18.50 водитель ехал со стороны Ливен в районе 89-го километра трассы сбил человека, который шел вдоль проезжей части по полосе движения транспортных средств. При этом, на одежде пешехода не было световозрваращющих элементов.

Мужчина скончался на месте происшествия до бригады скорой помощи. Ему было 43 года.

ИА «Орелград»