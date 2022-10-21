Полицейские задержали и привезли в Орел мошенника из Владимирской области

21.10.2022 | 16:01 Закон и порядок, Новости

Житель Коврова «продал» орловцу три тонны упаковочной пленки.

Полицейские задержали и доставили в Орел жителя Владимирской области, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

39-летний житель Владимирской области разметил в интернете объявление о продаже упаковочной пленки. Привлекательная цена привлекла покупателя из Орла, который сделал перевод на сумму 100 тысяч 700 рублей. При этом, никакого товара орловец не получил, а телефон продавец отключил.

Злоумышленника удалось вычислить, но с задержанием возникли затруднения — по месту регистрации он не жил, а родственница заявила полиции, что общается с ним только по телефону, и у него все время новые номера. Но через некоторое время подозреваемого все-таки задержали в Коврове и доставили в Орел.

Он признал вину и возместил ущерб потерпевшему. В качестве меры пресечения владимирцу выбрали заключение под стражу.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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