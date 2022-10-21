В Орле почтут память жертв репрессий

В городе пройдут уроки памяти, литературные часы, концерты и выставки.

В Орле стартовал цикл мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий. Он растянется на 10 дней и продлится до конца октября. Провести такие мероприятия распорядился мэр Юрий Парахин. В его постановлении сказано, что руководствовался мэр постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Парахин также утвердил план мероприятий, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.

Цикл стартовал 20 октября с литературного часа «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время», проведенного в видеозале Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел. Отметим, что за проведение мероприятий ответственность возложена в основном на учреждения культуры, в том числе учреждения дополнительного образования. Так, в фойе «Культурно-досугового центра «Металлург» будет работать детская выставка рисунков «Люди и судьбы». В течение целой недели в школах города должны проходить классные часы «И помнить страшно, и забыть нельзя», а также уроки памяти «Помним, чтобы не повторить».

Проведение беседы «Не может быть забвенья» запланировано для библиотеки Орловской детской хореографической школы. Кроме того, в «Металлурге» пройдет показ документального фильма-хроники, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий. В план мэра также вошли проведение часа исторической памяти «Этапы мужества и испытаний» и литературного часа «Репрессированные поэты и писатели серебряного века». Также будет организована онлайн-выставка информационных плакатов, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий.

Главные мероприятия пройдут 28 октября. На этот день намечено возложение цветов на братском кладбище жертв фашизма и проведение митинга памяти у братской могилы и памятника жертвам политических репрессий в Медведевском лесу. На этот же день запланирована концертная программа «Все мы – Россия!» Цикл мероприятий завершится 30 октября видеоконцертом, организованным Орловской детской хоровой школой.