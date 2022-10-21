В Орле вынесли приговор «черному банкиру»

Гражданин занимался незаконной банковской деятельностью в составе организованной преступной группы.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда, вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Гражданина обвинили в совершении ряда преступлений в сфере экономической деятельности и незаконного оборота денежных средств. Было установлено, что действовал он не один, а в составе организованной преступной группы. Правда, дела остальных преступников выделены в отдельное производство, в рамках данного процесса они не рассматривались.

По версии следствия и суда, орловец вместе с подельниками через подставных лиц организовал ряд ООО и зарегистрировал подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем сведения об этих организациях и ИП были внесены в государственный реестр. Это было необходимо для открытия расчетных счетов в различных банках. Следующим шагом преступников стало получение удаленного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего они получили возможность проводить транзитные перечисления.

Эта опция позволила обвиняемому снимать «обналиченные» денежные средства с расчетных счетов подконтрольных ему ООО и ИП. Грубо говоря, «черный банкир» занимался легализацией сомнительных доходов своих клиентов, используя сеть не менее сомнительных ООО и ИП. За свои услуги он брал комиссионной вознаграждение в размере не менее 13 процентов от инкассированной денежной массы. По подсчетам следствия и суда, с марта 2019 по апрель 2021 года доход от ведения незаконной банковской деятельности составил не менее 20,9 миллиона рублей.

В пресс-службе Железнодорожного районного суда подчеркнули, что еще в ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что давал ему право на определенное снисхождение. Судебное заседание было проведено в особом порядке. Подсудимый виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью и в суде подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника.

Его действия окончательно были квалифицированы судом по трем статьям УК РФ: статья 173.1 УК РФ (образование юрлица через подставных лиц), статья 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и девять месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кстати, до суда мужчина находился под домашним арестом, под стражу он был взят прямо в зале суда после оглашения приговора, который, кстати, в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»